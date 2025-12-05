Viola News
Udinese, lesione per Arthur Atta: il centrocampista salta anche la Fiorentina

Arthur Atta
Infortunio per il centrocampista francese dell'Udinese Arthur Atta
Tegola per l'Udinese: si ferma a causa di un infortunio il centrocampista Arthur Atta. Il club fa sapere che si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà ai box per tutto il 2025. Questo vuol dire che il francese salterà anche la sfida contro la Fiorentina, prevista per il 21 dicembre al Franchi. Il report medico del club friulano:

Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo.

