Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Cagliari, che sfortuna. Felici ed il rigore tirato col crociato rotto

altre news

Cagliari, che sfortuna. Felici ed il rigore tirato col crociato rotto

Cagliari, che sfortuna. Felici ed il rigore tirato col crociato rotto - immagine 1
Napoli-Cagliari è stato un ottavo di finale davvero particolare. Non soltanto per l’infinita serie di rigori (di cui uno strepitoso tirato da Milinkovic), ma anche per quello accaduto a Mattia Felici. L’ala del Cagliari era entrato...
Redazione VN

Napoli-Cagliari è stato un ottavo di finale davvero particolare. Non soltanto per l'infinita serie di rigori (di cui uno strepitoso tirato da Milinkovic), ma anche per quello accaduto a Mattia Felici. L'ala del Cagliari era entrato nella ripresa, ma si era fatto male dopo un contrasto. Un dolore al ginocchio che non preoccuoava molto, dato che il ragazzo è rimasto in campo. Poi si è andati ai rigori, e lo stesso Felici ne ha calciato uno, sbagliandolo. Purtroppo per Pisacane, l'infortunio è ben più grave del previsto. Secondo la Gazzetta dello Sport, si teme seriamente la rottura del legamento crociato.

Leggi anche
Juventus: Vlahovic, intervento riuscito
Sassuolo, allenamento mattutino verso la Fiorentina. Domani parla Grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA