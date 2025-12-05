Cagliari, che sfortuna. Felici ed il rigore tirato col crociato rotto

Napoli-Cagliari è stato un ottavo di finale davvero particolare. Non soltanto per l'infinita serie di rigori (di cui uno strepitoso tirato da Milinkovic), ma anche per quello accaduto a Mattia Felici. L'ala del Cagliari era entrato nella ripresa, ma si era fatto male dopo un contrasto. Un dolore al ginocchio che non preoccuoava molto, dato che il ragazzo è rimasto in campo. Poi si è andati ai rigori, e lo stesso Felici ne ha calciato uno, sbagliandolo. Purtroppo per Pisacane, l'infortunio è ben più grave del previsto. Secondo la Gazzetta dello Sport, si teme seriamente la rottura del legamento crociato.