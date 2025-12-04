Sassuolo, allenamento mattutino verso la Fiorentina. Domani parla Grosso

Domani, venerdì 5 dicembre alle ore 12:30, si terrà presso il Mapei Football Center la conferenza stampa pre partita di mister Fabio Grosso. L’ingresso è consentito ai soli operatori della comunicazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
altre news
Mattinata di allenamento per la prima squadra neroverde: gli uomini agli ordini di mister Grosso hanno cominciato la sessione con riscaldamento e lavoro di prevenzione in palestra.
Sul campo, dopo un iniziale torello, il lavoro è continuato con esercitazioni specifiche per reparto e di sviluppo della manovra, seguito da situazioni di palla inattiva e conclusioni in porta.
Domani, venerdì 5 dicembre alle ore 12:30, si terrà presso il Mapei Football Center la conferenza stampa pre partita di mister Fabio Grosso. L’ingresso è consentito ai soli operatori della comunicazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA