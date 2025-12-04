Qui Sassuolo, emergenza in attacco: Pinamonti guiderà il tridente

Perso Berardi almeno fino all’anno nuovo, il Sassuolo ridisegna il suo tridente in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina. Grosso pensa a Volpato come prima alternativa sulla destra, ma non esclude adattamenti, incluse soluzioni dalla sinistra dove Fadera non ha ancora convinto.
Pinamonti contro la Fiorentina ha spesso brillato: tre gol e un assist nei precedenti contro i viola
Con la triade Berardi-Pinamonti-Laurienté in stand-by, il peso dell’attacco ricade soprattutto sulla punta ex Inter, già a quota quattro reti come Mimmo. Il classe ’99 è il riferimento tecnico e mentale dei neroverdi, reduce dall’ultimo gol nel 3-0 di Bergamo. E contro la Fiorentina ha spesso brillato: tre gol e un assist nei precedenti.
Il Sassuolo vuole far valere il fattore Mapei Stadium — dove ha già battuto Lazio e Udinese — per sfruttare le fragilità di una Fiorentina ancora senza vittorie in campionato. Dopo il ko di Como, Grosso ha indicato la rotta: squadra lucida, consapevole da dove arriva e determinata a non porsi limiti. Sabato servirà proprio questo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport
