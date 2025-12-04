Qui Sassuolo, emergenza in attacco: Pinamonti guiderà il tridente

Pinamonti contro la Fiorentina ha spesso brillato: tre gol e un assist nei precedenti contro i viola

Con la triade Berardi-Pinamonti-Laurienté in stand-by, il peso dell’attacco ricade soprattutto sulla punta ex Inter, già a quota quattro reti come Mimmo. Il classe ’99 è il riferimento tecnico e mentale dei neroverdi, reduce dall’ultimo gol nel 3-0 di Bergamo. E contro la Fiorentina ha spesso brillato: tre gol e un assist nei precedenti.