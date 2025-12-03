Avversari per la salvezza, Sticchi Damiani: “Grazie a Corvino siamo un nuovo modello”

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato della sua esperienza alla guida della società salentina facendone la cronistoria e soffermandosi, poi, sulla felice collaborazione con l'ex d.s. viola Pantaleo Corvino:
Ho preso il Lecce in Serie C ed in due anni siamo tornati in A, facendo un miracolo sportivo. Dopo il ritorno in Serie B decisi di cambiare l'organizzazione, in primis riportando in Salento Pantaleo Corvino. Insieme passiamo le giornate a difendere il Lecce, abbiamo creato un nuovo modello di fare calcio, efficiente, sostenibile, vincente. Le tre salvezze consecutive ne sono la prova lampante. Le tante cessioni? Io e Corvino non facciamo altro che ribadirlo. Quando capita l’occasione un club come il nostro è obbligato a fare la migliore operazione possibile dal punto di vista economico. E gli scontenti non li teniamo.
