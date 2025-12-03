Per Vlahovic 2025 finito: domani sotto i ferri a Londra, rivedrà il campo a marzo

Come si legge su gazzetta.it, il centravanti serbo Dusan Vlahovic verrà operato domani a Londra. L'attaccante della Juventus si era infortunato nel corso dell'ultima partita di campionato, vinta 2-1 sabato scorso allo Stadium contro il Cagliari, riportando una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro. Si tratta di un infortunio che per un calciatore, in pratica, pesa come una frattura. I tempi di recupero restano stimati attorno ai tre mesi, anche se come sempre in questi casi, andranno valutati dopo l'operazione e soprattutto la riabilitazione.
