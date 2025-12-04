Viola News
Juventus, Gatti si è operato: ecco i tempi di recupero per il difensore

Federico Gatti
Il difensore della Juve Federico Gatti è stato operato questa mattina. Ecco il comunicato bianconero
Il difensore della Juventus Federico Gatti è stato operato questa mattina. Dopo Vlahovic, la Juventus perde anche il difensore italiano. Questo il comunicato del club bianconero:

Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo.

Da valutare i tempi di recupero del difensore della Juve. Le tempistiche dovrebbero essere di circa un mese, Gatti proverà a tornare per i primi di gennaio

