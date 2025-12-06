Grosso: “Crediamo tanto in Volpato al di là della gara di oggi”

Viola News
Il tecnico del Sassuolo prima della partita
Redazione VN

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:

Sappiamo cosa vogliamo. La Fiorentina è una squadra che arriva con tanto bisogno di punti ma noi faremo la partita che abbiamo preparato. Volpato alla Berardi? Cristian ha delle grandi qualità, mi auguro che le metta in mostra oggi ma al di là di questa partita noi crediamo molto in lui.

