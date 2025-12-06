Viola News
Muharemovic: “Esultanza per il 1° gol in A? L’avevo promessa ieri a mio fratello” - immagine 1
La felicità del centrale bosniaco
Redazione VN

Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo in gol contro la Fiorentina, ha parlato a Dazn:

Sono contento per il mio primo gol in Serie A, vittoria importantissima per noi. L'esultanza? L'ho promessa a mio fratello, è appassionato di basket e gli ho chiesto che esultanza volesse se avessi fatto gol, mi ha detto la night night di Steph Curry. Sono felice per Volpato, è stato eletto uomo partita e sono contento di avergli dato il pallone buono per segnare. Dopo il 3-1 ci siamo resi conto che non era necessario provare a segnare ancora, abbiamo concordato un atteggiamento più prudente.

