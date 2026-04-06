Di Francesco durissimo: “Oggi niente da salvare. Non siamo stati all’altezza”

Di Francesco durissimo dopo il ko interno con l'Atalanta: "Oggi non c'è niente da salvare". Il Lecce scivola e la Fiorentina può sorridere

Redazione VN 6 aprile - 17:43

Il pomeriggio del Via del Mare regala sorrisi solo all'Atalanta di Palladino e, indirettamente, alla Fiorentina. Il pesante 0-3 incassato dal Lecce tra le mura amiche permette infatti ai gigliati di mantenere un rassicurante margine di 5 lunghezze sulla zona caldissima, occupata proprio dai pugliesi e dalla Cremonese. Nel post-partita, Eusebio Di Francesco è apparso visibilmente scosso da una prestazione che ha visto i suoi sciogliersi alle prime difficoltà:

"Oggi non c'è niente da salvare, bisogna resettare immediatamente. Non siamo stati il solito Lecce. Fino allo svantaggio la squadra mi era anche piaciuta, eravamo corti e vincevamo i duelli, ma il gol dell'1-0 ci ha letteralmente spaccato in due e questo non possiamo permettercelo. Ci siamo spenti invece di restare in partita".

Di Francesco ha poi rincarato la dose sulla mancanza di reattività dei suoi: "Siamo stati al di sotto delle nostre possibilità, non all'altezza della situazione. Mi fa male e mi dispiace aver offerto una prova simile davanti ai nostri tifosi. Abbiamo mostrato il nostro lato peggiore, dando una sensazione di poca reattività che deve preoccuparci".

Sette finali per la salvezza — Nonostante la batosta, l'allenatore cerca di guardare avanti, consapevole che il tempo stringe: "Siamo questi, con i nostri pregi e i nostri limiti. Mancano sette partite e siamo ancora lì a lottare. Non esistono gare più o meno abbordabili, vanno giocate tutte con il coltello tra i denti. Un gol si può prendere, ma non si può uscire dal campo mentalmente. Spero sia stato solo un episodio isolato".