Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato del calcio italiano e non solo a Dazn prima della partita con la Roma. Ecco le sue parole:
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Marotta sul calcio italiano: “Pochi talenti, serve capire il perché”
Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato del calcio italiano e non solo a Dazn prima della Roma, ecco le sue parole.
Da chi deve ripartire il calcio italiano? Sarebbe lungo parlarne. Dico solo che la rassegna stampa di questi giorni era molto corposa: tutti parlano di calcio, tutti si improvvisano esperti di un fenomeno sociale e politico. Questa crisi va portata in un'analisi più ampia: dal 2006 non siamo più competitivi, nonostante la vittoria dell'Europeo. Servirebbe un dibattito lungo, ma credo manchino prevalentemente i talenti: come mai il Friuli, che negli anni ha avuto talenti come Zoff, Capello, Collovati, oggi non produce più. Bisogna andare indietro e capire come mai c'è questa mancanza. Oggi prevale la litigiosità, ma non deve esserci
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