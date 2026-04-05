Cagliari in crisi nera: Pisacane rischia, e la squadra andrà in ritiro

Il Cagliari è in crisi, ed è inaspettatamente rientrato nella lotta salvezza. I sardi hanno perso anche con il Sassuolo, mettendo in fila la quarta sconfitta consecutiva, la sesta nelle ultime 8 giornate. Un momento che preoccupa la società, e che mette in dubbio la posizione di Fabio Pisacane, come scrive la Gazzetta dello Sport. La dirigenza ha scelto di mandare la squadra in ritiro da domani, dopo che i giocatori avranno terminato la propria seduta di allenamento. Sarà decisiva la prossima partita, lo scontro diretto contro la Cremonese di Marco Giampaolo.