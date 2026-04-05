Dopo il pareggio contro il Parma per 1-1, il laziale Oliver Provstgaard ha parlato in zona mista. Le sue parole raccolte da lalaziosiamonoi.it:
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Lazio, Provstgaard: “Non solo Coppa Italia, concentrati anche sulla Fiorentina”
Le parole del calciatore biancoceleste sui prossimi impegni dei capitolini
Ci sono partite importanti per noi, non solo quella con l’Atalanta in Coppa Italia. Abbiamo la Fiorentina e il Napoli e dobbiamo mettere il cento per cento in campionato, se non lo facciamo non troviamo il ritmo contro l’Atalanta. Questo è importante per noi
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