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Lazio, Provstgaard: “Non solo Coppa Italia, concentrati anche sulla Fiorentina”

Lazio, Provstgaard: “Non solo Coppa Italia, concentrati anche sulla Fiorentina” - immagine 1
Le parole del calciatore biancoceleste sui prossimi impegni dei capitolini
Redazione VN

Dopo il pareggio contro il Parma per 1-1, il laziale Oliver Provstgaard ha parlato in zona mista. Le sue parole raccolte da lalaziosiamonoi.it:

Ci sono partite importanti per noi, non solo quella con l’Atalanta in Coppa Italia. Abbiamo la Fiorentina e il Napoli e dobbiamo mettere il cento per cento in campionato, se non lo facciamo non troviamo il ritmo contro l’Atalanta. Questo è importante per noi

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