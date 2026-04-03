Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri verso la partita di campionato contro la Fiorentina, in programma domani al Viola Park. Un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a All. Juventus Women: “Fiorentina gara trappola, avranno il dente avvelenato”
altre news
All. Juventus Women: “Fiorentina gara trappola, avranno il dente avvelenato”
"Con tutto il rispetto verso tutte le avversarie da noi affrontate, siamo sempre padrone del nostro destino"
Incontrare la stessa squadra è potenzialmente "una trappola" perché non bisogna pensare — e non credo che nessuna delle ragazze lo faccia — che visti i risultati delle ultime due partite contro di loro, a distanza di poco tempo, l'esito finale sia scontato. Anzi, a maggior ragione troveremo una squadra con il dente avvelenato e con la voglia di dimostrare tutto il proprio valore. Aggiungo, però, che con tutto il rispetto verso tutte le avversarie da noi affrontate, siamo sempre padrone del nostro destino. Sappiamo benissimo che la corsa per la Women's Champions League è apertissima, di conseguenza dobbiamo tenere sempre alta l'asticella dell'attenzione. Allo stesso tempo mi sento di dire che, come dobbiamo assolutamente guardarci indietro, possiamo anche rivolgere lo sguardo alla posizione immediatamente prima della nostra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA