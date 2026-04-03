Inchiesta Curve, sentenza per l’ultrà del Milan: pena di 18 anni. Ecco perché

E' arrivata la sentenza per l'ex capo ultrà del Milan: la pena e il motivo

Redazione VN 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 15:02)

Arriva una condanna durissima per Luca Lucci. Il gup di Milano, Giulia Masci, ha inflitto all’ex leader della Curva Sud del Milan una pena di 18 anni e 8 mesi di reclusione, riconoscendolo come vertice di una presunta associazione dedita al traffico internazionale di droga.

Secondo quanto emerso dall’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia milanese, tra il giugno 2020 e il marzo 2021 il gruppo avrebbe gestito un imponente traffico di sostanze stupefacenti: circa tre tonnellate di hashish, 255 chilogrammi di marijuana e 53 chilogrammi di cocaina. Numeri che delineano un’organizzazione strutturata e con ramificazioni internazionali.

Il procedimento, celebrato con rito abbreviato, ha coinvolto complessivamente 23 imputati. Le pene inflitte arrivano fino a tre anni di carcere per gli altri indagati, mentre la seconda condanna più alta è stata di 13 anni e 6 mesi per un altro presunto promotore dell’associazione. La giudice ha sostanzialmente accolto le richieste avanzate dai pubblici ministeri della Dda di Milano, Leonardo Lesti e Rosario Ferracane.

La posizione di Lucci si inserisce in un quadro giudiziario già complesso. L’ex capo ultrà era stato infatti arrestato a fine settembre 2024 nell’ambito della maxi inchiesta sulle curve di San Siro, che comprendeva anche accuse legate a un tentato omicidio, per le quali aveva già ricevuto una condanna a 10 anni. Inoltre, nel dicembre precedente era stato raggiunto da un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare proprio per il narcotraffico oggetto della sentenza odierna.