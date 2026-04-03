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Moggi: “Avete voluto rompere la Juventus? Bene, avete distrutto anche l’Italia”

Moggi: “Avete voluto rompere la Juventus? Bene, avete distrutto anche l’Italia” - immagine 1
Moggi sull'Italia
Redazione VN

"Nel 2006 è successo qualcosa: hanno voluto rompere la Juve e si è rotta anche la Nazionale", questo il commento di Luciano Moggi sul momento della nazionale italiana di calcio. Secondo l'ex dirigente bianconero, quello che è successo nell'ambito Calciopoli ha influito in maniera importante a creare la situazione attuale con l'Italia in crisi totale:

Io penso che venga da lontano il motivo dell’uscita dell’Italia dal Mondiale. Dopo il 2006 furono cacciati dirigenti, tra cui il sottoscritto, e tutti dissero qualcosa su Calciopoli. Sparita la Juve, soffocata da Calciopoli, la Nazionale italiana è sparita. È una vergogna… oggi abbiamo paura e soccombiamo alla Bosnia, in passato l’avremmo battuta noi in 9 e loro in 11

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