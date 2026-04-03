"Nel 2006 è successo qualcosa: hanno voluto rompere la Juve e si è rotta anche la Nazionale", questo il commento di Luciano Moggi sul momento della nazionale italiana di calcio. Secondo l'ex dirigente bianconero, quello che è successo nell'ambito Calciopoli ha influito in maniera importante a creare la situazione attuale con l'Italia in crisi totale:
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Moggi: “Avete voluto rompere la Juventus? Bene, avete distrutto anche l’Italia”
Moggi sull'Italia
Io penso che venga da lontano il motivo dell’uscita dell’Italia dal Mondiale. Dopo il 2006 furono cacciati dirigenti, tra cui il sottoscritto, e tutti dissero qualcosa su Calciopoli. Sparita la Juve, soffocata da Calciopoli, la Nazionale italiana è sparita. È una vergogna… oggi abbiamo paura e soccombiamo alla Bosnia, in passato l’avremmo battuta noi in 9 e loro in 11
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