Moggi: “Avete voluto rompere la Juventus? Bene, avete distrutto anche l’Italia”

"Nel 2006 è successo qualcosa: hanno voluto rompere la Juve e si è rotta anche la Nazionale", questo il commento di Luciano Moggi sul momento della nazionale italiana di calcio. Secondo l'ex dirigente bianconero, quello che è successo nell'ambito Calciopoli ha influito in maniera importante a creare la situazione attuale con l'Italia in crisi totale: