Serie A, è Fabregas il miglior allenatore di marzo

"È il motore di un progetto che sta rivoluzionando il Como"

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di marzo è stato assegnato all’allenatore del Como Cesc Fabregas. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Como-Inter, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 27ª alla 30ª della Serie A Enilive 2025/2026.