Il premio Philadelphia Coach Of The Month di marzo è stato assegnato all’allenatore del Como Cesc Fabregas. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Como-Inter, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 27ª alla 30ª della Serie A Enilive 2025/2026.
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Serie A, è Fabregas il miglior allenatore di marzo
"È il motore di un progetto che sta rivoluzionando il Como"
Le dichiarazioni di Luigi De Siervo, CEO Lega Calcio Serie A:
Cesc Fabregas è il motore di un progetto che sta rivoluzionando il Como, portandolo a un passo dalla Champions League con quattro vittorie in altrettante partite. Un allenatore che sta lasciando il segno nel campionato italiano. Fabregas è un leader, non solo per curriculum pieno di titoli vinti da giocatore, ma soprattutto per come sta interpretando il ruolo di tecnico moderno sempre alla ricerca di un gioco spettacolare. La sua filosofia è chiara: pressing alto, occupazione degli spazi e ricerca della verticalità. Il risultato? Il Como è la squadra con la miglior difesa e il secondo miglior attacco del campionato, un equilibrio perfetto tra fase offensiva e difensiva. Fabregas ha coinvolto i suoi giocatori creando un forte senso di appartenenza e fiducia. Un leader che non scende a compromessi e che sta portando il Como a raggiungere traguardi mai immaginati prima.
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