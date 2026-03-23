G. Galli: “Da Palladino a Vanoli, la Fiorentina rende in un contesto in particolare”

L'ex portiere e storico dirigente della Fiorentina , Giovanni Galli , è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento della squadra viola e l'evoluzione tattica della stagione:

"Quando la Fiorentina scende in campo adattandosi alle caratteristiche degli avversari, riesce a trarne dei vantaggi evidenti", ha esordito Galli. L'ex numero uno ha sottolineato i diversi approcci degli ultimi allenatori viola: "Palladino, dopo l'era Italiano, aveva cercato di restituire solidità alla fase difensiva, poiché quella rappresentava la sua cifra stilistica e la sua idea di calcio. Successivamente Pioli ha tentato di riportare la squadra a un atteggiamento dominante, senza però ottenere i risultati sperati. In questo contesto, Vanoliè stato bravo a intervenire per colmare le lacune e mettere delle toppe necessarie".