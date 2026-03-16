Djuric-Bonazzoli, attenti a quei due. Quando la coppia castigò la viola di Italiano

La notizia di questa mattina in casa Cremonese è ma nancata convocazione di Jamie Vardy . L'ex Leicester sarà out , e quindi Davide Nicola punterà su una coppia che ben conosce, quella formata da Milan Djuric e Federico Bonazzoli . Una coppia che già in un'occasione ha punito la Fiorentina, quasi 4 anni fa.

Il precedente

Era il 24 aprile 2022, e la Fiorentina di Vincenzo Italiano era lanciata verso una qualificazione europea, che mancava da 5 anni. La banda di Italiano era reduce da un grande momento di forma, 3 vittorie di fila contro Empoli, Napoli e Venezia. La trasferta di Salerno era un appuntamento cruciale per mantenere il contatto con la zona Europa League. La Salernitana, proprio di Nicola, si avviava a raggiungere una clamorosa salvezza. Sabatini a gennaio portò a Salerno giocatori di livello assoluto, e la stagione svoltò in modo cinematografico. Contro la viola arrivò un successo cruciale, per 2-1, firmato proprio da Djuric e Bonazzoli. Nel mezzo la rete del momentaneo pareggio, firnata da Riccardo Saponara. Il ko dell'Arechi fu una brutta battuta d'arresto per Italiano ed i suoi, che 3 giorni dopo crollarono in casa nel famoso recupero con l'Udinese (0-4). La Salernitana di Ranieri rimase in A con un finale da thriller. Oggi gli obiettivi viola sono molto diversi, niente Europa, bisogna mantenere la Serie A. Quasi 4 anni dopo la Fiorentina ritrova Djuric e Bonazzoli, sperando in un finale ben diverso da quello dell'Arechi.