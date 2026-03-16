Ecco i convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Fiorentina, sfida valida per la 29ª giornata di Serie A in programma lunedì 16 marzo alle ore 20.45 allo stadio “Zini”. Non compaiono tra i convocati: Jamie Vardy (trauma contusivo alla coscia riportato a Lecce), Pezzella (squalificato), Baschirotto e Collocolo.
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Cremonese, ecco i convocati anti Fiorentina: out un big in attacco e non solo
Ecco i convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Fiorentina
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
ATTACCANTI
9 Djuric, 14 Moumbagna, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
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