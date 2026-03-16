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Abodi: “Bastoni in Nazionale? Ha ammesso l’errore, servono qualità umane”

Abodi: “Bastoni in Nazionale? Ha ammesso l’errore, servono qualità umane” - immagine 1
Le scuse di Alessandro Bastoni hanno convinto i vertici dello sport. Le parole di Andrea Abodi
Redazione VN

Il caso di Alessandro Bastoni ha fatto discutere tutta l'Italia calcistica, e non solo. La sua simulazione contro la Juventus è finita nell'occhio del ciclone, ed il difensore dell'Inter viene fischiato in tutti gli stadi. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato di lui a Cologno Monzese:

"Caso Bastoni e Nazionale? Io credo che si viene convocati non soltanto per le qualità tecniche ma anche per le qualità comportamentali. Bastoni ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato"

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