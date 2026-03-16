Novità in casa Inter sull'infortunio di Henrikh Mkhitaryan, che si è fermato dopo la sfida pareggiata contro l'Atalanta. Ecco il comunicato dell'Inter: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".
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Mkhitaryan, ecco l’esito degli esami: il centrocampista salterà la Fiorentina
Novità in casa Inter sull'infortunio di Mkhitaryan, che si è fermato dopo la sfida pareggiata contro l'Atalanta: salterà la Fiorentina
Il centrocampista armeno salterà quindi la prossima partita contro la Fiorentina e tornerà direttamente dopo la sosta: proverà a tornare contro la Roma la sera di Pasqua o, non dovesse farcela, in quella successiva contro il Como.
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