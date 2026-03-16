Mkhitaryan, ecco l’esito degli esami: il centrocampista salterà la Fiorentina

Novità in casa Inter sull'infortunio di Henrikh Mkhitaryan, che si è fermato dopo la sfida pareggiata contro l'Atalanta. Ecco il comunicato dell'Inter: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".