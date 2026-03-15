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Milan su Moise Kean? Il ds Tare: “Ci sarà tanto di cui parlare”

Milan su Moise Kean? Il ds Tare: “Ci sarà tanto di cui parlare” - immagine 1
Le parole del direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sull'interesse rossonero per l'attaccante della Fiorentina Moise Kean
Redazione VN

Prima del fischio d'inizio tra Lazio e Milan all'Olimpico, il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, ha parlato a Dazn dell'interesse per Moise Kean. Queste le sue parole:

Kean? Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Concentriamoci su queste cose e poi quando sarà tempo di mercato ci sarà tanto di cui parlare.

 

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