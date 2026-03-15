Prima del fischio d'inizio tra Lazio e Milan all'Olimpico, il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, ha parlato a Dazn dell'interesse per Moise Kean. Queste le sue parole:
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Milan su Moise Kean? Il ds Tare: “Ci sarà tanto di cui parlare”
Le parole del direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sull'interesse rossonero per l'attaccante della Fiorentina Moise Kean
Kean? Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Concentriamoci su queste cose e poi quando sarà tempo di mercato ci sarà tanto di cui parlare.
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