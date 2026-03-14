Cremonese-Fiorentina, lunedì ore 20:45. Dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina, ritrovata giovedì la vittoria in extremis in Conference, rimette la testa sul campionato. Nella 29° giornata arriva una sfida cruciale nella corsa salvezza della squadra di Vanoli. La trasferta di lunedì a Cremona è un vero e proprio spareggio tra la Fiorentina, a quota 25 punti in classifica e la Cremonese di Nicola un punto sotto, a 24. Ecco di seguito dove vederla in tv e streaming.