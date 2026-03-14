La Fiorentina, ritrovata giovedì la vittoria in extremis in Conference, rimette la testa sul campionato. Nella 29° giornata arriva una sfida cruciale nella corsa salvezza della squadra di Vanoli. La trasferta di lunedì a Cremona è un vero e proprio spareggio tra la Fiorentina, a quota 25 punti in classifica e la Cremonese di Nicola un punto sotto, a 24. Ecco di seguito dove vederla in tv e streaming.
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Cremonese-Fiorentina, lunedì ore 20:45. Dove vederla in tv e streaming
Tutte le info per seguire Cremonese-Fiorentina, vero e proprio spareggio salvezza
|Lunedì 16 marzo, ore 20:45
|Stadio Zini, Cremona
|TV
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|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Giustiniani-Giaccherini
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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