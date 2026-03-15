L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, durante Viola su RTV38, ha parlato della situazione in casa Fiorentina in vista della partita contro la Cremonese di lunedì sera. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Con la Cremonese tutto da perdere. Kean? Deve pensare alla Fiorentina”
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Amoruso: “Con la Cremonese tutto da perdere. Kean? Deve pensare alla Fiorentina”
Le parole dell'ex viola, Lorenzo Amoruso, sul momento della Fiorentina in vista della gara contro la Cremonese
La Fiorentina ha tutto da perdere in questa partita. Deve fare la Fiorentina se vuole far bene. Non mi aspetto una Cremonese che starà ad aspettare, vista la situazione. Penso che i viola dovranno fare la partita e fare meno errori possibili. Domani vince chi riesce ad essere meno meticoloso, scontato. Vincerà la partita chi sa lottare. Se la Fiorentina riuscirà a calarsi nei panni della squadra che lotta per la salvezza, allora ecco che la sua qualità superiore potrebbe fare la differenza.
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Su Kean—
Kean deve pensare alla Fiorentina, guardando partita dopo partita. Il caso con la Nazionale gonfiato dalla stampa, vista la sua situazione. Se uno come lui fa fatica in una partita importante come quella di domani, difficilmente potrà incidere maggiormente in una gara di fondamentale importanza come quella che deve giocare l'Italia.
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