L'allenatore Alfredo Aglietti, durante Viola su RTV38, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Aglietti: “Fossi in Vanoli farei così. Kean? Una cosa mi fa diventare matto”
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Aglietti: “Fossi in Vanoli farei così. Kean? Una cosa mi fa diventare matto”
Le parole dell'allenatore, Alfredo Aglietti, sulla situazione in casa Fiorentina in vista del match contro la Cremonese
Il Parma a Firenze ha giocato per non perdere e la Fiorentina fa fatica a far gol contro squadre che giocano in quel modo. Domani credo che l'importante sia non sbagliare l'approccio, l'atteggiamento. Serve fare tre punti. La terza retrocessa verrà fuori da Fiorentina-Cremonese e Lecce.
Sulla situazione Kean—
Io divento matto se fosse vera che Kean pensa prima alla Nazionale che alla Fiorentina. La Nazionale è un surplus. Non posso sentire dire che un giocatore si gestisce per esserci allo spareggio degli azzurri. Ripeto, se questo fosse vero. A quel punto, io Fiorentina, non ti do nemmeno il benestare per la convocazione. Tutti noi vogliamo andare al Mondiale, ma pensare che un calciatore come lui, il più rappresentativo che ho in rosa, possa avere la testa da un'altra parte mi fa male. Fossi in Vanoli farei giocare titolare Kean finché ne ha.
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