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Bocci: “Fiorentina? Se con la Cremonese gioca per il pareggio perderà”

Bocci: “Fiorentina? Se con la Cremonese gioca per il pareggio perderà” - immagine 1
Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sulla situazione in casa Fiorentina in vista dello scontro diretto contro la Cremonese
Matteo Bardelli Redattore 

Il giornalista Alessandro Bocci, a RTV38 durante Viola, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue considerazioni:

Serve capire come la Fiorentina approccerà alla partita. Bisognerebbe capitalizzare e sfruttare questa grande occasione. Il discorso è uno solo: se i viola giocano il pareggio, perderanno. Mi auguro che Vanoli abbia studiato bene questa partita. Caso Kean? Penso che se va a Cremona significa che ci tiene alla Fiorentina. Io credo che lui stia cercando di giocare questa partita. C'è abbastanza mistero sul suo infortunio. Si fa fatica a capire realmente la sua condizione. Un giocatore fisico a quella maniera non può essere al 100%. Domani hai la grande occasione di mandare in Serie B qualcun altro.

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