Il giornalista Alessandro Bocci, a RTV38 durante Viola, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue considerazioni:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Fiorentina? Se con la Cremonese gioca per il pareggio perderà”
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Bocci: “Fiorentina? Se con la Cremonese gioca per il pareggio perderà”
Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sulla situazione in casa Fiorentina in vista dello scontro diretto contro la Cremonese
Serve capire come la Fiorentina approccerà alla partita. Bisognerebbe capitalizzare e sfruttare questa grande occasione. Il discorso è uno solo: se i viola giocano il pareggio, perderanno. Mi auguro che Vanoli abbia studiato bene questa partita. Caso Kean? Penso che se va a Cremona significa che ci tiene alla Fiorentina. Io credo che lui stia cercando di giocare questa partita. C'è abbastanza mistero sul suo infortunio. Si fa fatica a capire realmente la sua condizione. Un giocatore fisico a quella maniera non può essere al 100%. Domani hai la grande occasione di mandare in Serie B qualcun altro.
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