le gare di serie a in tempo reale
Serie A – Il programma del prossimo turno. Incroci favorevoli alla Fiorentina?
I tabellini aggiornati, i risultati e le dirette testuali in tempo reale delle gare del campionato di Serie A 2025-26
SERIE A 2025-26
Di seguito il programma delle gare della 27ª giornata di Serie A (SEGUI LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE)
27° GIORNATA
|Venerdì 27 febbraio 2026
|PARMA-CAGLIARI
|20:45
|Reti:
|Sabato 28 febbraio 2026
|COMO-LECCE
|15:00
|Reti:
|HELLAS VERONA-NAPOLI
|18:00
|Reti:
|INTER-GENOA
|20:45
|Reti:
|Domenica 1 marzo 2026
|CREMONESE-MILAN
|12:30
|Reti:
|SASSUOLO-ATALANTA
|15:00
|Reti:
|TORINO-LAZIO
|18:00
|Reti:
|ROMA-JUVENTUS
|20:45
|Reti:
|Lunedì 2 marzo 2026
|PISA-BOLOGNA
|18:30
|Reti:
|UDINESE-FIORENTINA
|20:45
|Reti:
