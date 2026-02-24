Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS statistiche Serie A – Il programma del prossimo turno. Incroci favorevoli alla Fiorentina?

le gare di serie a in tempo reale

Serie A – Il programma del prossimo turno. Incroci favorevoli alla Fiorentina?

Serie A
I tabellini aggiornati, i risultati e le dirette testuali in tempo reale delle gare del campionato di Serie A 2025-26
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

 

SERIE A 2025-26

Di seguito il programma delle gare della 27ª giornata di Serie A  (SEGUI  LA  CLASSIFICA  IN TEMPO  REALE)

---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina

27° GIORNATA

Venerdì 27 febbraio 2026
PARMA-CAGLIARI20:45
Reti:   
Sabato 28 febbraio 2026
COMO-LECCE15:00 
Reti:   
HELLAS VERONA-NAPOLI18:00 
Reti:  
INTER-GENOA20:45 
Reti:   
Domenica 1 marzo 2026
CREMONESE-MILAN12:30 
Reti:   
SASSUOLO-ATALANTA15:00 
Reti:    
TORINO-LAZIO18:00 
Reti:   
ROMA-JUVENTUS20:45 
Reti:   
Lunedì 2 marzo 2026
PISA-BOLOGNA18:30
Reti:   
UDINESE-FIORENTINA20:45 
Reti:   
LEGGI  LA  CLASSIFICA  IN TEMPO  REALE

 

 

 

Leggi anche
La quota salvezza sicura scende a 55 punti, ma la proiezione è molto inferiore
Classifica Serie A – La Fiorentina raggiunge Cremonese e Lecce. Pisa verso la B

© RIPRODUZIONE RISERVATA