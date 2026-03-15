La squadra gigliata deve ancora raggiungere la salvezza, ma già iniziano a girare le prime voci sulla panchina viola, adesso occupata da Paolo Vanoli.
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Sabatini: “Panchina viola? Credo che Paratici voglia prendere Maresca”
Il commento di Sandro Sabatini sulla panchina della Fiorentina
Proprio di questo ha parlato il noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il momento della Fiorentina. Le sue parole:
Credo che Paratici voglia prendere Maresca. Ricordo quando nel 2004 Maresca venne alla Fiorentina (da giocatore ndr) dalla Juventus. I tifosi viola lo degobbizzarono.
Enzo Maresca ha di recente chiuso l'esperienza al Chelsea a causa di risultati altalenanti. In comune accordo con il club, il tecnico ha risolto consensualmente il proprio contratto.
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