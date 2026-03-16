La nomina di Daniele De Rossi come allenatore del Genoa aveva suscitato molto interesse. Dopo l'esperienza alla sua Roma, in molti volevano osservare la nuova avventura di De Rossi. Il matrimonio con i rossoblu è stata una scelta azzeccata, con il tecnico che ha dato un'idea concreta di gioco al Grifone, mettendo al sicuro i liguri. Dopo la vittoria di Verona la classifica si è fatta molto più tranquilla.
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De Rossi ha convinto il Genoa… e non solo: cosa filtra sul rinnovo
Daniele De Rossi ha convinto tutto l'ambiente Genoa. La società sembra avere le idee chiare su di lui
Le parti, secondo quanto riferisce Nicolò Schira, hanno già iniziato a programmare il futuro. Il Genoa vorrebbe prolungare il contratto di De Rossi. La situazione di De Rossi è monitorata anche dal Bologna, in caso di addio di Italiano, e dalla Fiorentina. I viola avevano già seguito l'allenatore nelle scorse stagioni.
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