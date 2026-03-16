De Rossi ha convinto il Genoa… e non solo: cosa filtra sul rinnovo

La nomina di Daniele De Rossi come allenatore del Genoa aveva suscitato molto interesse. Dopo l'esperienza alla sua Roma, in molti volevano osservare la nuova avventura di De Rossi. Il matrimonio con i rossoblu è stata una scelta azzeccata, con il tecnico che ha dato un'idea concreta di gioco al Grifone, mettendo al sicuro i liguri. Dopo la vittoria di Verona la classifica si è fatta molto più tranquilla.