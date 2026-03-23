Cecchi: “Vanoli ha avuto ragione sui cambi. Harrison e centimetri: mosse giuste”

Le parole di Stefano Cecchi durante il suo intervento a Radio Bruno

Alessio Vannini 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 14:20)

Le parole di Stefano Cecchi, ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno, a poche ore dalla partita pareggiata al Franchi contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ieri sera la Fiorentina ha fatto una piccola grande impresa. L'avversario di ieri probabilmente vincerà lo Scudetto. In più, la squadra viola è andata sotto dopo 1'. Poi la Fiorentina è riemersa e ha meritato il gol del pareggio. Addirittura, ai punti, avrebbe meritato di vincere. Per questo faccio un grande applauso a Paolo Vanoli che non sarà Guardiola, ma ha preso questa squadra a soli 6 punti e con tutta Italia che diceva che non ci saremmo salvati. Una squadra che era sulle ginocchia, mentre ieri correva più dell'Inter. Se la Fiorentina gioca come ieri, a Londra col Crystal Palace se la gioca tranquillamente."

Vanoli e i cambi — "Sul cambio Parisi-Harrison, ha ragione Vanoli: l'inglese è entrato benissimo. Anche gli ingressi di Comuzzo e Fabbian sono stati giusti. Una squadra forte di testa come l'Inter faceva paura nel finale, per questo ha scelto di mettere centimetri. È possibile che alla piazza di Firenze non vada bene un allenatore? Negli ultimi anni abbiamo criticato tutti. Il finale di stagione va affrontato con l'umiltà vista ieri. Il percorso che porta alla salvezza è difficile, ma non impossibile. La doppia sfida al Crystal Palace, in più, potrebbe portarci molto lontani in Conference."

I singoli — "Ieri ho visto un Kean in difficoltà fisica, ma con l'ex Juventus anche solo al 50% della forma, forse, avremmo visto una partita diversa. Il centrocampo della Fiorentina ha mangiato il centrocampo più forte d'Italia. Fagioli? Gli è sempre mancata continuità a Firenze. Vanoli ha preso un giocatore che non voleva giocare in quel ruolo e invece lo ha convinto, mettendogli accanto due mezzali di quantità. E lui, negli ultimi tre mesi, avrà sbagliato al massimo due o tre partite. Non capisco perché Gattuso abbia lasciato a casa Fagioli. Io Ndour non riuscivo a vederlo: vedevo un calciatore anonimo. Nelle ultime gare, invece, sta crescendo tanto. Ieri sera è stato il migliore in campo."