Fiorentina-Inter, pagelle VN – Fagioli disegna calcio, Ranieri sbaglia ma non molla

1 di 4 TOP e FLOP

FAGIOLI 7,5 - Duello di qualità con Calhanoglu, si prende lui la palma del lancio più bello con la sventagliata di 50 metri che smarca Kean in area. Con eleganza anche nel traffico, non gliela tolgono mai. Con lucidità gestisce il pallone, offrendolo poi a Gud, nell'azione dell'1-1. Chissà se lo ha visto Gattuso.

RANIERI 5,5 - Non si accorge che la partita è iniziata e lascia totalmente solo Esposito. Dormita colossale. Pio gli sfila alle spalle anche in un'altra occasione quando, per fortuna, calcia fuori a tu per tu con De Gea. C'è però da dire che gli altri 2/3 di partita sono di grande garra, con tante chiusure preziose.