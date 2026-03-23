Fiorentina, Kean torna a sorridere: ora l’Italia lo aspetta

Niente rabbia né gesti di frustrazione: l’attaccante viola ha lasciato il campo nel finale tra sorrisi e abbracci con i compagni. Un segnale positivo dopo un periodo difficile. Kean ha giocato quasi tutta la partita, lottando su ogni pallone e cercando il gol in più occasioni. Nel primo tempo è arrivato in ritardo sul suggerimento di Brescianini, mentre più tardi ha trovato la porta su un pallone di Fagioli ma era in posizione di fuorigioco. Adesso l’obiettivo si sposta sulla Nazionale. Kean dovrà percorrere pochi chilometri per raggiungere Coverciano, dove il ct Rino Gattuso lo attende dopo aver seguito con apprensione il suo recupero. Finora l’attaccante ha segnato nove gol stagionali, otto dei quali in campionato. La doppia cifra è vicina e sia l’Italia sia la Fiorentina sperano di ritrovare presto i suoi gol.