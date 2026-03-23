Vanoli incoraggia Kean: segnali positivi per la Fiorentina

La Fiorentina può sorridere per i progressi di Moise Kean. L’attaccante viola non ha trovato il gol ma ha dato segnali importanti. Ha corso, lottato su ogni pallone e sfiorato la rete in diverse occasioni, dimostrando di essere sulla strada giusta dopo l’infortunio alla tibia che lo ha tenuto fuori per tre settimane.

Il tecnico viola Paolo Vanoli ha elogiato il suo centravanti: "Ha giocato quasi una partita intera e si vede che sta crescendo. Mi dispiace che non abbia segnato, perché per un attaccante è importante, ma sono sicuro che i gol arriveranno". Adesso per Kean si aprono le porte della Nazionale. A Coverciano il ct Rino Gattuso conta su di lui in un momento in cui l’attacco azzurro è alle prese con diversi acciacchi. Italia e Fiorentina aspettano i suoi gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.