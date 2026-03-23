La Fiorentina può sorridere per i progressi di Moise Kean. L’attaccante viola non ha trovato il gol ma ha dato segnali importanti. Ha corso, lottato su ogni pallone e sfiorato la rete in diverse occasioni, dimostrando di essere sulla strada giusta dopo l’infortunio alla tibia che lo ha tenuto fuori per tre settimane.
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La Gazzetta dello Sport
Vanoli incoraggia Kean: segnali positivi per la Fiorentina
Kean torna titolare in campionato con la Fiorentina dopo l’infortunio. Vanoli è fiducioso: l’attaccante cresce e ora pensa anche alla Nazionale.
Il tecnico viola Paolo Vanoli ha elogiato il suo centravanti: "Ha giocato quasi una partita intera e si vede che sta crescendo. Mi dispiace che non abbia segnato, perché per un attaccante è importante, ma sono sicuro che i gol arriveranno". Adesso per Kean si aprono le porte della Nazionale. A Coverciano il ct Rino Gattuso conta su di lui in un momento in cui l’attacco azzurro è alle prese con diversi acciacchi. Italia e Fiorentina aspettano i suoi gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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