Kean perde la sfida contro Pio Esposito, ma Gattuso sorride: il segnale azzurro

Era anche una sfida tra lo stesso Kean ed Esposito, cui il ct Gattuso si affiderà assieme a Retegui. "Nel duello tra centravanti, soprattutto il primo tempo è stato sbilanciato dalla parte del giocatore nerazzurro (a un passo dal gol partita al 94’), andato a segno per la seconda volta consecutiva in A. Kean ha avuto a disposizione più occasioni per un totale di 0,54 xG (i cosiddetti gol attesi) nella prima frazione, per un dato che ha ulteriormente allargato il delta tra le reti previste e quelle concretamente realizzate nel campionato del giocatore. Pesa, nel computo, sopratutto l’intervento mancato in spaccata sulla riproposizione di Brescianini sul secondo palo. Il sacrificio al classe 2000 non manca, nonché la dedizione anche in fase di non possesso (come nel caso del cartellino giallo collezionato nella ripresa), ma la precisione — marchio di fabbrica nel 2024-25 del giocatore — continua a difettare. Una costante, in questa tortuosa stagione, dopo un’annata da vero «re Mida» nell’area avversaria".