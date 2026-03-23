Fiorentina, ora riposa! Nazione: “Tour de force post sosta, 6 partite in 22 giorni”

La Fiorentina saluterà cinque giocatori per via degli impegni delle nazionali, mentre gli altri potranno recuperare le forze: La Nazione osserva che alla ripresa del campionato i viola sono attesi da un vero e proprio tour de force.

Quattro gare di campionato, due di Conference League contro un Crystal Palace che fino all'andata dei quarti di finale non ha in calendario nessuna gara ufficiale per via delle coppe nazionali inglesi. Si parte col Verona, poi a Selhurst Park, quindi Lazio, ritorno col Palace e Lecce in un'altra partita ad alta tensione. Chiude il calendario di aprile la gara contro il Sassuolo al Franchi. Tutto tra il 4 e il 26 aprile, 22 giorni in cui molto, se non tutto sarà deciso.