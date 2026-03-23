Questa mattinala Gazzetta dello Sport analizza il pareggio tra Fiorentina e Inter sottolineando come, alla fine, siano soprattutto i viola ad avere più rimpianti:
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “La Fiorentina meritava di vincere. Troppe occasioni sprecate”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “La Fiorentina meritava di vincere. Troppe occasioni sprecate”
L’Inter parte forte con il gol lampo, ma la Fiorentina cresce e domina. Un punto preziosissimo conquistato contro la capolista
Inter è bollita e a Firenze non ha perso due punti, ne ha guadagnato uno, perché la Fiorentina meritava di vincere. L'Inter è stracotta e fanno bene il Milan, secondo a meno 6, e il Napoli, terzo a meno 7, a credere nella rimonta scudetto. Avvio scioccante della Fiorentina, difesa viola imbambolata nell'azione del gol, con Ranieri non pervenuto in marcatura su Esposito, e poco dopo qualcosa di analogo si è verificato su un pallone a candela, ricaduto con estrema pericolosità davanti alla porta di De Gea. Piano piano per, l'andamento si è rovesciato, la Fiorentina ha preso campo e fiducia. L'unico torto attribuibile alla squadra di Vanoli è il non aver capitalizzato le varie occasioni create.
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