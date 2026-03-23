Torneo di Viareggio, Fiorentina-Rijeka per sfatare un tabù che dura dal 1992

La preview della finale dello Stadio dei Pini

Redazione VN 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 08:56)

Fiorentina-Rijeka, oggi alle 15 allo stadio dei Pini di Viareggio, è la finale della 76esima edizione della Viareggio Cup. Il Corriere Fiorentino la presenta sulle proprie colonne, ricordando che si tratta di "una finale di grande valore, dopo un’edizione resa complicata dai venti di guerra che ha reso più rigido il rilascio dei visti in alcuni paesi africani, con l’organizzazione costretta a chiamare a raccolta squadre toscane (oltre alla Vis Pesaro) che hanno comunque risposto con entusiasmo e onorato l’impegno".

L'ultima Coppa viola risale all’ormai lontano 1992 quando sulla panchina c’era Mimmo Caso. Questa è la seconda finale consecutiva, dopo quella persa contro il Genoa lo scorso anno. Per il Rijeka è invece la prima in assoluto nel torneo. I gigliati hanno passato il girone contro Vis Pesaro (5-1), Viareggio (2-0) e One Touch (1-0), mentre nelle gare ad eliminazione diretta è dovuto salire in cattedra il portiere 2007 Dolfi decisivo sui rigori contro Academy Potey e Pistoiese. In semifinale la Fiorentina ha battuto di nuovo i nigeriani del One Touch per 2-0.

Per quanto riguarda i croati, nel girone hanno pareggiato con Olimpique Thiessois e vinto con Stella Rossa e Ojodu mentre agli ottavi sono serviti i calci di rigore per avere la meglio sul Mavlon; ai quarti hanno battuto la forte Rappresentativa di serie D per 2-1 e, infine, sabato in semifinale il Sassuolo con un netto 3-0. Se nei 90 minuti nessuna delle due finaliste avrà vinto si andrà ai supplementari e in caso di ulteriore parità ai rigori. In tribuna attesi osservatori e personaggi di spiccio del mondo del calcio.