Di seguito le analisi dei principali quotidiani sportivi sulle prestazioni del fischietto Andrea Colombo in Fiorentina-Inter 1-1:
news viola
La moViola: Pongracic, palla inattesa. Il braccio di Esposito in area è aderente
Corriere dello Sport: voto 6—
"Complicata la partita di Colombo, che ha provato a gestirla all’inizio, salvo poi dover aumentare i colpi dei gialli (quattro in cinque minuti, forse quello di Barella poteva essere affrontato meglio, non era neanche Spa). Buona la lettura degli episodi in area, due le reti annullate per fuorigioco, entrambe le decisioni sono risultate giuste, ancorché abbastanza facili.
NO RIGORE
Kean cade a terra dopo un contrasto in area dell’Inter con Carlos Augusto: i due si trovano fianco a fianco, non ci so o azioni fallose da parte del difensore dell’Inter, corretto il «play on». Braccio sinistro di Pio Esposito su un pallone proveniente da calcio d’angolo: non punibile, è aderentissimo al corpo, nessun dubbio.
ANNULLATI
Due i gol annullati, il primo a Barella: al momento del lancio di Dumfries, l’azzurro è oltre Gosens. Tiro/cross di Fagioli, Kean oltre Bisseck, quella di Carlos Augusto non può essere considerata una giocata ma una deviazione.
DISCIPLINARE
Alla fine sono stati 6 i gialli, con 28 falli fischiati. Un paio di annotazioni: sull’ammonizione di Dimarco (intervento su Ranieri), Colombo va con il cartellino i mano e indica Çalhanoglu, il turco immediatamente indica il compagno di squadra. Ok il giallo per Carlos Augusto (su Parisi), ma prima netto fallo di Pongracic su Thuram".
Gazzetta dello Sport: voto 6,5—
"Al 7’, corretto annullare il gol di Barella (fuorigioco). All’8’, braccio di Pongracic in area: palla inattesa. Al 19’, Kean giù in area ma niente fallo di Carlos Augusto. Al 39’, gol annullato a Kean: offside. Al 44’ ok il giallo a Carlos Augusto anche se poco prima c’è un colpo al limite a Thuram. Corretti i gialli a Brescianini (11’ st), a Ndour (16’) su Akanji, a Barella (17’) e a Kean. Al 30’, braccio di Pio in area: aderente e non punibile".
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