La moViola: Pongracic, palla inattesa. Il braccio di Esposito in area è aderente

Corriere dello Sport: voto 6

"Complicata la partita di Colombo, che ha provato a gestirla all’inizio, salvo poi dover aumentare i colpi dei gialli (quattro in cinque minuti, forse quello di Barella poteva essere affrontato meglio, non era neanche Spa). Buona la lettura degli episodi in area, due le reti annullate per fuorigioco, entrambe le decisioni sono risultate giuste, ancorché abbastanza facili.