Chi ha detto che un pareggio è una mezza sconfitta? Il Corriere Fiorentino in edicola oggi saluta con grande soddisfazione l'1-1 ottenuto dalla Fiorentina contro l'Inter. "Perché è vero, la Cremonese si è rifatta sotto, ma mai come oggi si ha la percezione di una squadra totalmente padrona di sé stessa e del proprio destino. Una squadra capace ancora una volta di reagire e addirittura, nel finale, di aver più voglia e forza dell’Inter per provare a vincerla".
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Fiorentina, è la strada giusta. Ora sei padrona del tuo destino”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Fiorentina, è la strada giusta. Ora sei padrona del tuo destino”
Alcune conclusioni dopo il pareggio imposto dai viola all'Inter
L'ottimismo del quotidiano nasce dalla considerazione che la squadra viola sembra capace di trovare forze dove non parevano esserci. Il pareggio di Ndour, arrivato senza che i gigliati facessero chissà quanta pressione, "pesa un quintale. Per la classifica, ovviamente, ma soprattutto perché manda i viola alla sosta con la sensazione, forse definitiva, di aver preso la strada giusta per la salvezza".
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