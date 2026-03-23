CorFio: “Fiorentina, è la strada giusta. Ora sei padrona del tuo destino”

Chi ha detto che un pareggio è una mezza sconfitta? Il Corriere Fiorentino in edicola oggi saluta con grande soddisfazione l'1-1 ottenuto dalla Fiorentina contro l'Inter. "Perché è vero, la Cremonese si è rifatta sotto, ma mai come oggi si ha la percezione di una squadra totalmente padrona di sé stessa e del proprio destino. Una squadra capace ancora una volta di reagire e addirittura, nel finale, di aver più voglia e forza dell’Inter per provare a vincerla".