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Corriere Fiorentino

CorFio: “Fiorentina, è la strada giusta. Ora sei padrona del tuo destino”

CorFio: “Fiorentina, è la strada giusta. Ora sei padrona del tuo destino” - immagine 1
Alcune conclusioni dopo il pareggio imposto dai viola all'Inter
Redazione VN

Chi ha detto che un pareggio è una mezza sconfitta? Il Corriere Fiorentino in edicola oggi saluta con grande soddisfazione l'1-1 ottenuto dalla Fiorentina contro l'Inter. "Perché è vero, la Cremonese si è rifatta sotto, ma mai come oggi si ha la percezione di una squadra totalmente padrona di sé stessa e del proprio destino. Una squadra capace ancora una volta di reagire e addirittura, nel finale, di aver più voglia e forza dell’Inter per provare a vincerla".

L'ottimismo del quotidiano nasce dalla considerazione che la squadra viola sembra capace di trovare forze dove non parevano esserci. Il pareggio di Ndour, arrivato senza che i gigliati facessero chissà quanta pressione, "pesa un quintale. Per la classifica, ovviamente, ma soprattutto perché manda i viola alla sosta con la sensazione, forse definitiva, di aver preso la strada giusta per la salvezza".

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