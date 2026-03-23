CorSport: “Per una volta la classifica non fa testo. Parisi più di Dimarco”

"Per dare un’idea di quanto stava accadendo si può ricorrere al duello Dimarco-Parisi dei primi 45': il viola è stato più intraprendente e più incisivo dell’interista", E poi ancora: "In 90 minuti la Fiorentina ha annullato la distanza abissale con l’Inter. La squadra di Vanoli non perde da cinque partite ufficiali (tre vittorie e due pareggi: non succedeva da un anno esatto), la squadra di Chivu non vince da quattro partite ufficiali (tre pareggi e una sconfitta, con appena due gol segnati: non succedeva da tre anni). Per una volta, la classifica non fa testo".