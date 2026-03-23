Poteva sembrare l'inizio di un incubo, con quel gol di Pio Esposito dopo nemmeno un minuto, e invece è stata la miglior Fiorentina della stagione. Così il Corriere dello Sport, che non lesina complimenti agli interpreti viola.
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CorSport: “Per una volta la classifica non fa testo. Parisi più di Dimarco”
L'analisi di Alberto Polverosi sulle colonne del quotidiano
"Per dare un’idea di quanto stava accadendo si può ricorrere al duello Dimarco-Parisi dei primi 45': il viola è stato più intraprendente e più incisivo dell’interista", E poi ancora: "In 90 minuti la Fiorentina ha annullato la distanza abissale con l’Inter. La squadra di Vanoli non perde da cinque partite ufficiali (tre vittorie e due pareggi: non succedeva da un anno esatto), la squadra di Chivu non vince da quattro partite ufficiali (tre pareggi e una sconfitta, con appena due gol segnati: non succedeva da tre anni). Per una volta, la classifica non fa testo".
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