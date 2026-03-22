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Tuttosport: “Italia, Scamacca in dubbio: spunta l’ipotesi Piccoli”

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Dopo l'infortunio rimediato da Scamacca, il centravanti della Fiorentina resta alla finestra per una possibile convocazione in azzurro.
Redazione VN

Tuttosport scrive oggi sulle sue pagine della possibile convocazione in maglia azzurra di Gianluca Scamacca in vista dei playoff-mondiali. Come scrive il quotidiano, per Scamacca le possibilità di esser a disposizione del CT Gattuso sono molto risicate, e per questo motivo sarà determinante un consulto con lo staff medico della Figc. Qualora fosse impossibile rimetterlo in piedi, il primo indiziato per rimpiazzarlo dovrebbe essere Roberto Piccoli che ha caratteristiche simili. Lo stesso vale per Daniel Maldini che però rappresenta un altro prototipo di attaccante rispetto a Piccoli.

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