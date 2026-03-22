Inter, c’è il pubblico delle grandi occasioni. Franchi sold out, il 2° stagionale

In occasione di Fiorentina-Inter, "metà" Franchi sarà... pieno. Quest'anno è successo solo contro la Juve

Un Franchi come non s'è mai visto, o quasi, in questa stagione. Fiorentina-Inter avrà, per quanto possibile, il pubblico delle grandi occasioni. Perché è vero che l'impianto di Campo di Marte, stasera e ancora per molto tempo, sarà disponibile a metà, per via della ristrutturazione; ma la parte agibile sarà comunque piena, un dato non scontato visto l'afflusso di questa annata.