Un Franchi come non s'è mai visto, o quasi, in questa stagione. Fiorentina-Inter avrà, per quanto possibile, il pubblico delle grandi occasioni. Perché è vero che l'impianto di Campo di Marte, stasera e ancora per molto tempo, sarà disponibile a metà, per via della ristrutturazione; ma la parte agibile sarà comunque piena, un dato non scontato visto l'afflusso di questa annata.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Inter, c’è il pubblico delle grandi occasioni. Franchi sold out, il 2° stagionale
Corriere dello Sport
Inter, c’è il pubblico delle grandi occasioni. Franchi sold out, il 2° stagionale
In occasione di Fiorentina-Inter, "metà" Franchi sarà... pieno. Quest'anno è successo solo contro la Juve
Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, sono più di 22.000 i biglietti venduti per la sfida ai campioni d'Italia, che potranno come sempre contare anche su tanti tifosi toscani nerazzurri. 22.346 il dato da battere, quello fatto registrare a novembre contro la Juventus, nell'unico sold out stagionale. La Fiorentina potrà contare sulla spinta di Firenze, stasera e presumibilmente nelle altre gare casalinghe da qui al termine della stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA