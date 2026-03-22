Inter, l’undici anti Fiorentina. Chivu senza tre big, ma carica Thuram

Ieri sera l’Inter è sbarcata a Firenze senza due pilastri. Non sono partiti con la squadra capitan Lautaro Martinez , allenatosi a parte durante la settimana, e Bastoni il cui provino non è andato a buon fine nemmeno per strappare la panchina. Il difensore avverte ancora dolore alla tibia e ieri ha lasciato la Pinetina ancor prima che Chivu parlasse in conferenza. Out anche Mkhitaryan , uscito per problemi muscolari durante l'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta che resterà ai box per qualche settimana.

Come riferisce il Corriere dello Sport - Stadio, in difesa al posto dell'azzurro ci sarà Carlos Augusto, insieme a Bisseck ed Akanji, mentre in mezzo al campo spazio di nuovo dal 1' per Zielinski. Insieme al polacco, torna Calhanoglu e ci sarà Barella. Sugli esterni pacchetto "titolarissimi", con Dimarco a sinistra e Dumfries recuperato a pieno da qualche settimana a destra. Davanti in tre per due maglie, a spuntarla saranno Pio Esposito e Marcus Thuram, a secco da mesi e punzecchiato da Chivu.