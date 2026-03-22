Ieri sera l’Inter è sbarcata a Firenze senza due pilastri. Non sono partiti con la squadra capitan Lautaro Martinez, allenatosi a parte durante la settimana, e Bastoni il cui provino non è andato a buon fine nemmeno per strappare la panchina. Il difensore avverte ancora dolore alla tibia e ieri ha lasciato la Pinetina ancor prima che Chivu parlasse in conferenza. Out anche Mkhitaryan, uscito per problemi muscolari durante l'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta che resterà ai box per qualche settimana.
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VIOLA NEWS news viola stampa Inter, l’undici anti Fiorentina. Chivu senza tre big, ma carica Thuram
Corriere dello Sport
Inter, l’undici anti Fiorentina. Chivu senza tre big, ma carica Thuram
L'Inter senza Lautaro e Bastoni punta su Thuram. A centrocampo riecco Calhanoglu, ci sono i big sulle fasce
Come riferisce il Corriere dello Sport - Stadio, in difesa al posto dell'azzurro ci sarà Carlos Augusto, insieme a Bisseck ed Akanji, mentre in mezzo al campo spazio di nuovo dal 1' per Zielinski. Insieme al polacco, torna Calhanoglu e ci sarà Barella. Sugli esterni pacchetto "titolarissimi", con Dimarco a sinistra e Dumfries recuperato a pieno da qualche settimana a destra. Davanti in tre per due maglie, a spuntarla saranno Pio Esposito e Marcus Thuram, a secco da mesi e punzecchiato da Chivu.
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