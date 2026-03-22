Kean vs. Pio Esposito: stasera rivali, da domani Mondiale l’obiettivo comune

Al Franchi sarà battaglia, ma da domani Moise Kean e Pio Esposito avranno il compito di portare l'Italia al Mondiale

Dopo la partita si recheranno insieme al Centro Tecnico di Coverciano, distante poche centinaia di metri dallo stadio Franchi. L'obiettivo a quel punto sarà comune, trascinare la Nazionale al prossimo Mondiale. Magari proprio grazie ai loro gol. Ma prima Moise Kean e Pio Esposito saranno avversari, in un Fiorentina-Inter che mette in palio punti pesanti per salvezza e scudetto.

Come scrive La Nazione, stasera saranno entrambi titolari. Moise sta meglio dopo il problema alla tibia. Ha giocato un'ora in Polonia senza avvertire dolore. Anzi, il nervosismo al momento della sostituzione è stato registrato come la volontà di rimanere in campo. Vanoli ha gestito bene anche l'immediato post partita, prendendo il buono dalla sceneggiata del suo attaccante. Serve però recuperare in fretta la brillantezza dei giorni migliori. Quella che, tutto sommato, non ha mai smarrito Esposito, oggetto del desiderio estivo della Fiorentina e oggi centrale nelle rotazioni di Chivu. L'assenza di Lautaro gli ha dato ancora più chance. Per lui 8 gol e 6 assist alla prima stagione fra i grandi. Predestinato, senza dubbio dal sicuro avvenire.