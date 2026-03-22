La Fiorentina sogna una notte speciale contro l’Inter capolista, spinta dall’entusiasmo di oltre 21.000 tifosi attesi al Franchi e da tre vittorie consecutive tra campionato e Conference. I viola arrivano con fiducia ma anche con una classifica ancora fragile dopo il successo della Cremonese: un risultato positivo darebbe grande slancio in vista del finale. C’è però un dato che pesa: in questa stagione la squadra non è ancora riuscita a vincere contro una big, un limite che rende la sfida di stasera ancora più significativa.
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Fiorentina, caccia all’impresa: mai una vittoria contro una big in stagione”
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TS: “Fiorentina, caccia all’impresa: mai una vittoria contro una big in stagione”
Fiorentina-Inter al Franchi: viola a caccia dell’impresa dopo tre vittorie di fila, ma in stagione manca un successo contro una big
Rispetto alla scorsa stagione, quando erano arrivati risultati importanti negli scontri diretti, quest’anno la Fiorentina ha raccolto poco contro le grandi. Per provare a cambiare rotta, Vanoli si affiderà alla formazione tipo, con diversi titolari pronti a tornare dal primo minuto. Attenzione anche alle palle inattive, punto di forza dell’Inter. Per il tecnico viola, infine, la gara ha anche un valore personale: battere una big in questo campionato rappresenterebbe un passo fondamentale, oltre che simbolico. Lo scrive Tuttosport
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