TS: “Fiorentina, caccia all’impresa: mai una vittoria contro una big in stagione”

La Fiorentina sogna una notte speciale contro l’Inter capolista, spinta dall’entusiasmo di oltre 21.000 tifosi attesi al Franchi e da tre vittorie consecutive tra campionato e Conference. I viola arrivano con fiducia ma anche con una classifica ancora fragile dopo il successo della Cremonese: un risultato positivo darebbe grande slancio in vista del finale. C’è però un dato che pesa: in questa stagione la squadra non è ancora riuscita a vincere contro una big, un limite che rende la sfida di stasera ancora più significativa.