Quella contro l'Inter dovrebbe essere l'ultima partita che la Fiorentina giocherà senza Manor Solomon. L'israeliano è fuori per un problema muscolare dalla sfida di ritorno in Conference League contro lo Jagellonia, dove i viola si complicarono tremendamente la vita prima di passare ai supplementari. L'ex Tottenham subentrò a gara in corso all'ora di gioco ma fu costretto a fermarsi nel corso del primo tempo supplementare e ha saltato - compresa quella di stasera - sei gare tra campionato e coppa.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: Dopo la sosta riecco Solomon. Un’arma in più per Vanoli
La Nazione
Nazione: Dopo la sosta riecco Solomon. Un’arma in più per Vanoli
E' tutto pronto per il ritorno di Manor Solomon. Dopo l'infortunio muscolare tornerà con il Verona
Come scrive La Nazione, Solomon sfrutterà la sosta per recuperare al 100% e tornerà a disposizione il 4 aprile per lo scontro salvezza contro il Verona. Un'arma in più per Vanoli per il finale di stagione.
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