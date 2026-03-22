Nazione: Dopo la sosta riecco Solomon. Un’arma in più per Vanoli

Quella contro l'Inter dovrebbe essere l'ultima partita che la Fiorentina giocherà senza Manor Solomon. L'israeliano è fuori per un problema muscolare dalla sfida di ritorno in Conference League contro lo Jagellonia, dove i viola si complicarono tremendamente la vita prima di passare ai supplementari. L'ex Tottenham subentrò a gara in corso all'ora di gioco ma fu costretto a fermarsi nel corso del primo tempo supplementare e ha saltato - compresa quella di stasera - sei gare tra campionato e coppa.