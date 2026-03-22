La Repubblica: “Fiorentina, con l’Inter in cerca della notte perfetta”

La Fiorentina va a caccia di un’impresa contro l’Inter con entusiasmo e fiducia, forte di tre vittorie consecutive, di un passo deciso verso la salvezza e della qualificazione in Conference già in tasca. Al Franchi, alle 20.45, i viola hanno l’occasione di trasformare le buone sensazioni in punti pesanti, anche se il successo della Cremonese ha accorciato il margine sulla zona retrocessione. Una vittoria darebbe ulteriore slancio al percorso, un pareggio allungherebbe la striscia positiva, mentre una sconfitta lascerebbe tutto aperto in vista dei prossimi impegni.