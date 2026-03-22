La Fiorentina va a caccia di un’impresa contro l’Inter con entusiasmo e fiducia, forte di tre vittorie consecutive, di un passo deciso verso la salvezza e della qualificazione in Conference già in tasca. Al Franchi, alle 20.45, i viola hanno l’occasione di trasformare le buone sensazioni in punti pesanti, anche se il successo della Cremonese ha accorciato il margine sulla zona retrocessione. Una vittoria darebbe ulteriore slancio al percorso, un pareggio allungherebbe la striscia positiva, mentre una sconfitta lascerebbe tutto aperto in vista dei prossimi impegni.
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La Repubblica: “Fiorentina, con l’Inter in cerca della notte perfetta”
Fiorentina-Inter al Franchi: viola in fiducia dopo tre vittorie di fila e pronti a un’impresa salvezza
Al di là del risultato, servirà una prestazione nello stile recente della squadra: intensità, compattezza e spirito di gruppo, senza individualismi. L’Inter arriva con più pressione e reduce da risultati non brillanti, mentre la Fiorentina può sfruttare maggiore leggerezza mentale. Dal punto di vista tattico, la gara sembra indirizzata: possesso ai nerazzurri e viola pronti a colpire in ripartenza, un copione che finora ha esaltato la squadra di Vanoli soprattutto contro avversari di alto livello. Lo scrive La Repubblica
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