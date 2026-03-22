Sarà una Fiorentina molto simile a quella che ha battuto lunedì scorso la Cremonese nello scontro-salvezza quella che scenderà in campo questa sera nel big match contro l'Inter. Simile, appunto, ma non identica perché la vera novità di Vanoli rispetto allo Zini sarà la partenza dal 1' in attacco di Moise Kean. Come scrive La Nazione, il centravanti ha appianato le divergenze con il tecnico per il cambio al 60' della sfida in Polonia contro il Rakow, e ha dato continuità nelle ultime sedute al Viola Park. Pertanto, Piccoli torna in panchina e nessun dubbio sulla titolarità del numero 20 stasera al Franchi.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: con l’Inter Kean più altri 10. Pace fatta dopo il cambio in Polonia
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Nazione: con l’Inter Kean più altri 10. Pace fatta dopo il cambio in Polonia
Dopo lo screzio tra il centravanti e Vanoli al momento della sostituzione, il tecnico non rinuncia comunque a Moise Kean contro l'Inter
Per il resto, l'undici sembra fatto con Ranieri e Dodò chiamati agli straordinari in difesa, così come Fagioli in mezzo al campo (con il problema diffida) e Parisi in attacco. Titolari anche Pongracic, Gosens, Mandragora e Gudmundsson, con Brescianini fuori lista Europa che si riprende una maglia su Ndour. Pronti a subentrare a gara in corso anche Harrison e Piccoli.
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