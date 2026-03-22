Nazione: con l’Inter Kean più altri 10. Pace fatta dopo il cambio in Polonia

Sarà una Fiorentina molto simile a quella che ha battuto lunedì scorso la Cremonese nello scontro-salvezza quella che scenderà in campo questa sera nel big match contro l'Inter. Simile, appunto, ma non identica perché la vera novità di Vanoli rispetto allo Zini sarà la partenza dal 1' in attacco di Moise Kean. Come scrive La Nazione, il centravanti ha appianato le divergenze con il tecnico per il cambio al 60' della sfida in Polonia contro il Rakow, e ha dato continuità nelle ultime sedute al Viola Park. Pertanto, Piccoli torna in panchina e nessun dubbio sulla titolarità del numero 20 stasera al Franchi.