Fiorentina, la probabile formazione anti Inter: Vanoli va sul sicuro

La probabile formazione della Fiorentina contro l’Inter: Vanoli e il 4-3-3 con Kean riferimento offensivo.

La Fiorentina si prepara alla sfida contro l’Inter con il 4-3-3 disegnato da Vanoli. Tra i pali ci sarà De Gea, protetto dalla linea difensiva composta da Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Davanti alla difesa agirà Fagioli, chiamato a dare equilibrio e qualità alla manovra viola.