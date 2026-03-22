La Fiorentina si prepara alla sfida contro l’Inter con il 4-3-3 disegnato da Vanoli. Tra i pali ci sarà De Gea, protetto dalla linea difensiva composta da Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Davanti alla difesa agirà Fagioli, chiamato a dare equilibrio e qualità alla manovra viola.
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La Repubblica
Fiorentina, la probabile formazione anti Inter: Vanoli va sul sicuro
La probabile formazione della Fiorentina contro l’Inter: Vanoli e il 4-3-3 con Kean riferimento offensivo.
A completare il reparto ci saranno Mandragora e Brescianini. Sugli esterni? Parisi, il più in forma del momento, agirà sulla destra, con Gudmundsson a sinistra, con il compito di supportare l’unica punta Kean. Un assetto pensato per garantire copertura ma anche molti inserimenti, con l’obiettivo non facile di colpire una squadra come l’Inter. Lo riporta La Repubblica
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